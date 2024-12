(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 *Medico minacciato da no vax: Serracchiani (Pd), esito attacchi a scienza*

“Garantire sicurezza del medico minacciato, cui va tutta la nostra

solidarietà. Questi episodi sono anche gli esiti di anni di attacchi alla

scienza e alle buone pratiche della medicina, che colpiscono i

professionisti della salute. Non ci sono solo le aggressioni nei pronto

soccorso, ma anche un clima ostile favorito dall’atteggiamento del governo

che ha voluto lasciare impuniti i trasgressori già sanzionati e così

mettere in discussione la scelta, scientificamente provata, di misure

necessarie per fronteggiare una pandemia. Non hanno affatto chiuso una

pagina complessa, come ci ha detto il ministro Ciriani, ma hanno spalancato

una porta all’intolleranza e a strumentalizzazioni di ogni genere”. Così la

responsabile Giustizia nella segreteria Pd, Debora Serracchiani, dopo aver

appreso che il direttore della Cardiochirurgia di Trieste, Enzo Mazzaro, ha

reso noto di essere “terrorizzato” dalle minacce ricevute in seguito a una

campagna social innescata dal caso di un paziente che ha rifiutato le

vaccinazioni richieste per essere operato.

Roma, 27 dicembre 2024

