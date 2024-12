(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 Manovra. Gelmetti (FdI): Promossa a pieni voti da Commissione Ue

“La crescita del Pil italiano nel 2023 è stata al di sopra della media dei Paesi dell’Unione europea. E nel 2024, pur rallentando, anche a causa delle crisi internazionali, il segno rimarrà comunque positivo”. Lo dichiara in Aula, durante la discussione generale sulla legge finanziaria, il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti. “Guardando alla crisi istituzionale che si registra in Francia e alla debolezza politica del Governo tedesco, che si avvia alle elezioni anticipate, è evidente come il nostro Governo sia uno dei più solidi, se non il più solido in Europa – aggiunge -. Al di là delle polemiche strumentali, anche grazie alla riduzione del tasso di inflazione, nell’anno in corso si è registrata una crescita del potere d’acquisto delle famiglie, che, nel secondo trimestre, ha fatto registrare un aumento del risparmio pari al 10,2 per cento. In questo contesto – osserva – nell’attuale scenario internazionale, deve essere inquadrata l’attuale manovra economica, in cui il Governo e la maggioranza, hanno fatto scelte politiche chiare, nel rispetto dei conti pubblici. Una legge di bilancio che ha superato, a pieni voti, l’esame della Commissione europea e che ha il pregio di aver saputo fare scelte di politica economica e sociale per la nostra nazione chiare e nette come non ne sono state viste in passato, scegliendo di destinare la maggior parte delle risorse disponibili – conclude Gelmetti – alle famiglie e ai lavoratori con redditi medio-bassi”.

