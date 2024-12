(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 *MANOVRA, FLORIDIA (M5S): AL PONTE SULLO STRETTO 13 MILIARDI, AI SICILIANI

SENZ’ACQUA DUE EURO*

Roma, 17 dic. – “Per il ponte sullo Stretto si stanno prosciugando risorse

ovunque, pur di permettere a Salvini di dire che lo farà. Dove le tolgono

queste risorse? Le tolgono ai cittadini del Sud: sei miliardi per il Fondo

di sviluppo e coesione. Che cosa significa? Significa che togliete queste

risorse alle scuole, agli asili nido, alla manutenzione delle strade, li

togliete persino alle infrastrutture idriche. La Sicilia, dove abito, ha

metà popolazione senz’acqua. Lo schiaffo che i siciliani stanno prendendo

in questa legge di bilancio è che la maggioranza e Giorgia Meloni hanno

deciso di investire due euro a cittadino per il diritto all’acqua e due

miliardi in più per il ponte sullo Stretto, che già ci costa 13 miliardi.

Chiediamo ai cittadini: preferite l’acqua nelle vostre case o il ponte a

Messina? Secondo voi cosa risponderebbero? Sapevano i cittadini, quando

avete promesso il ponte, che lo avreste fatto a discapito delle scuole,

degli asili nido, della manutenzione delle strade, perché toglievate i

soldi di là per metterli sul ponte? Penso di no. Questo per non parlare

della grandissima mancanza di questo Governo nella legge di bilancio, ossia

la scuola: la scuola pubblica non esiste; anzi, per non dire una bugia, sì:

hanno investito una piccola quota parte. Sapete quanto valgono i nostri

figli? Valgono 20 euro; ecco quanto ha investito il Governo di Giorgia

Meloni nella scuola pubblica: 20 euro ad alunno. Voi però dite che la

coperta è corta. Eppure non è corta quando decide di mettere 7,5 miliardi

sulle armi. Quindi le armi sì, la scuola pubblica no. È una scelta politica

dove andate a stanziare le risorse. È un’incoerenza e un disastro

incredibile”. Così la senatrice M5s Barbara Floridia intervenendo in aula

sulla manovra.