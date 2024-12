(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 Manovra. Bonelli: governo taglia scuola e sanità ma investe miliardi per

armi e Ponte sullo Stretto

“Questa è la manovra economica dello Sceriffo di Nottingham. Portano l’età

pensionabile nel pubblico impiego a 70 anni. Tagliano i servizi sociali, la

scuola, la sanità, il trasporto pubblico ma riescono a trovare 15 miliardi

di euro per realizzare il ponte sullo stretto di Messina e trovare altri

miliardi di euro per aumentare le spese in armamenti. Una manovra iniqua

dal punto di vista sociale e ambientale”.

Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale di Europa

Verde, dichiarando ai cronisti questo pomeriggio nei pressi del Senato.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75