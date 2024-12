COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – INTERVENTO PRESIDENTE PERACCHINI SU APPROVAZIONE PIANO INVESTIMENTI CON TARIFFE LIMITATE AL 4% – ATO IDRICO

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

INTERVENTO PRESIDENTE PERACCHINI SU APPROVAZIONE PIANO INVESTIMENTI CON TARIFFE LIMITATE AL 4% -ATO IDRICO

“Oggi i Sindaci ed i Consiglieri provinciali del centrodestra hanno tutelato i cittadini aprendo un confronto concreto con Acam e Arera, restituendo un ruolo alla Provincia e portando il gestore ad un confronto costante, con sul tavolo i loro conti e i loro bilanci.

Chi ha votato contro questa decisione che limita gli aumenti al 4%, contro il 9,5 % chiesto dal gestore, però poi andando a chiedere opere per il proprio territorio, forse ha più interesse per il bene del gestore che dei propri cittadini._ commenta il Presidente Pierluigi Peracchini _

Quando c’è stato da votare per imporre una limitazione all’aumento delle tariffe al 4%, aprendo un confronto necessario con Acam e Arera, per poter riprendere come Provincia il controllo della gestione di questo ambito, i Sindaci e i Consiglieri di centrosinistra si sono tirati indietro ed hanno votato contro, adducendo la scusa che avevano poco tempo per decidere, questo dopo settimane in cui fanno pubblici proclami per chiedere di non accettare gli aumenti previsti da Acam.

Forse era solo una cortina fumogena per nascondere la volontà di non arrivare a questo blocco degli aumenti. Noi invece, grazie al lavoro degli uffici, abbiamo fatto sul serio e difeso i cittadini. Se andremo al confronto lo faremo con la responsabilità di chi prende una decisione, senza nascondere la testa, lavandosene le mani e lasciando che Arera decisse per noi.

Il piano di investimenti e di opere previsto, che andrà a tariffa solo se realizzato, è quello richiesto dai sindaci, compresi quelli che non lo hanno votato, e ricordiamoci che gli investimenti quando non sono programmati, su quelli previsti nel piano ora possiamo confrontarci in modo preventivo, diventavano sempre in gran parte interventi da realizzare in emergenza e quindi pagati in pieno a consuntivo.”.

La Spezia, 27 dicembre 2024

