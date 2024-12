agenzia regionale 1527.24 piemontese ospedale monopoli fasano

(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 dicembre 2024 Anno XXIV

Numero 1527.24

OSPEDALE MONOPOLI-FASANO: EMILIANO E PIEMONTESE, ARRIVA IL

FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’assessore alla sanità, Raffaele Piemontese

comunicano che: “E’ stato ammesso a finanziamento l’intervento di completamento con arredi e

attrezzature del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano”.

Il Ministero della Salute ha infatti formalizzato la nuova ammissione a finanziamento per l’intervento di

completamento con arredi e attrezzature dell’Ospedale di Monopoli-Fasano, nell’ambito del

Programma Investimenti ex art. 20 della Legge n. 67/88.

Il progetto, per un valore complessivo di 84,5 milioni di euro, sarà finanziato con un contributo statale

confermato pari a 80,25 milioni di euro e una quota regionale di 4,25 milioni di euro.

L’intervento è parte dell’Accordo di Programma Integrativo per il settore degli investimenti sanitari,

siglato il 31 luglio 2024 tra la Regione Puglia e il Ministero della Salute, in collaborazione con il

Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’aggiudicazione delle gare dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

“Con il completamento con arredi e attrezzature, il nuovo ospedale Monopoli-Fasano sarà la prima

nuova e moderna struttura che integreremo nella rete territoriale della Puglia, volta a garantire servizi

di qualità e a rispondere alle esigenze di salute dei cittadini di una vasta area del territorio pugliese”,

hanno commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’assessore alla sanità,

Raffaele Piemontese.

Agierrefax Agenzia Giornalistica a cura del Servizio Stampa della Giunta Regionale

Direttore responsabile: Elena Laterza. Redazione: Antonio Rolli, Simona Loconsole, Anna Memoli, Nico Lorusso, Alessandro Scolozzi,

Paolo Inno, Livio Addabbo

Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Bari n.1390 del 29/10/1998