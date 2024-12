(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI DI VENERDÌ 27 DICEMBRE 2024

RIQUALIFICAZIONE VIA DI SAN TEODORO

Ore 15 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri effettua, insieme all’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi e al presidente di CArME Walter Tocci, una passeggiata in via di San Teodoro dove è stata conclusa la prima fase degli interventi giubilari del CArME, per la realizzazione dell’anello pedonale intorno al Colle Palatino e al Campidoglio (Via di San Teodoro, angolo via dei Cerchi)