ABRUZZO, ANAS: CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA

SS83 “MARSICANA” A GIOIA DEI MARSI (AQ) PER

UNA BUFERA DI NEVE

 limitazioni per neve anche sulla SS614 “della

Majelletta” (CH)

L’Aquila, 24 dicembre 2024

Sulla strada statale 83 “Marsicana” è provvisoriamente chiuso

al traffico il tratto compreso tra il chilometro 17,300 (Gioia dei

Marsi) e il chilometro 38 (Bisegna) in provincia dell’Aquila, a causa

di una bufera di neve in corso.

Mezzi e personale Anas stanno assicurando le attività di sgombero

neve per ripristinare la circolazione in sicurezza non appena le

condizioni meteo lo consentiranno.

Limitazioni al transito anche sulla strada statale 614 “della

Majelletta” in provincia di Chieti dal chilometro zero (Rotatoria

del Lupo) al chilometro 10 (Piazzale di Passolanciano) per

consentire l’operatività dei mezzi sgombroneve in prossimità del

piazzale, dove persiste la difficoltà di accumulo della neve rimossa

dalla piattaforma stradale. Oltre ai mezzi sgombraneve è operativa

anche anche una Turbofresa che sta lavorando sin dalle prime ore

di stamattina per rimuovere i cumuli di neve.

E’ consentito il deflusso in uscita dalla località di Passolanciano

mentre l’arrivo è riservato solo ai proprietari di case e agli ospiti

degli alberghi con prenotazione.

Le limitazioni sono necessarie per garantire l’incolumità degli

utenti della strada e delle maestranze addette alle operazioni di

sgombro neve, date le forti precipitazioni nevose in atto già dalla

serata di lunedì 23 dicembre e che si prevede proseguiranno in

maniera ininterrotta fino a tutta la mattinata di mercoledì 25

dicembre.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi,

Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua

sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità

informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è

