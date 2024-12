On. Ida Carmina stabilizzazione 300 lavoratori comune di Favara grazie ad emendamento del M5S

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 On. Ida Carmina M5S :” STOP al precariato a Favara per 300 lavoratori con una norma targata M5S “

Una bella giornata sotto Natale per i 300 ex precari del Comune di Favara stabilizzati oggi, dopo una lunghissima battaglia.

Sono stato presente a Favara con viva emozione nell’assistere alla firma del contratto di lavoro, finalmente, a tempo indeterminato, con cui si mette la parola fine alle ansie, ai patemi di tanti padri e madri di famiglia, che aspettavano questa risposta da decenni, alcuni da 35 anni.

Questa battaglia è stata vinta ed ha avuto giusta conclusione grazie ad un emendamento del M5S al Decreto Milleproroghe, a prima firma Aiello e da me confirmato e per cui mi sono battuta in Commissione Bilancio, norma che ha consentito la stabilizzazione in deroga dei precari siciliani, dando la possibilità di chiudere la stagione delle proroghe infinite, con l’unico limite dell’approvazione dei bilanci in corso.

Da oggi per questi lavoratori sarà un sereno Natale con la fine delle mille incertezze sul futuro lavorativo.

Rimane da chiudere la partita al Comune di Porto Empedocle che continuerò a seguire perché ci sono tutti i presupposti di legge per la stabilizzazione degli ultimi precari storici del comune marinaro.

Una giornata che mi emoziona perché è il risultato di diuturno impegno e di ore di lavoro consumate senza sosta alla Camera e che dà gioia e serenità ai 300 lavoratori favaresi, che meritano dignità e serenità nel proseguire le loro attività di servizio, per la collettività con la certezza di un contratto a tempo indeterminato.

Trecento famiglie favaresi trascorrere un sereno Natale, finalmente. La dimostrazione che la buona politica dà risposte concrete ai territori.

Così in una nota, l’On. Ida Carmina, deputata del M5S.