(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6506

23 dicembre 2024

Manutenzione straordinaria per il canile comunale

Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per 180 mila euro

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristian Iaia comunica che con Delibera di Giunta n. 299 del 20 dicembre 2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “ Manutenzione straordinaria canile comunale in strada Torre d’Orta” per l’importo di € 180.000.

Il progetto di manutenzione e rinnovamento delle coperture delle gabbie presso il canile comunale di Strada Torre d’Orta nasce con l’obiettivo di garantire la sicurezza di operatori, visitatori e animali, intervenendo sulla funzionalità statica delle strutture.

È prevista la rimozione della copertura esistente, attualmente realizzata in lastre di lamiera grecata coibentata, e la sostituzione delle travi deteriorate o non idonee. Le nuove travi principali saranno realizzate in tubolari di acciaio zincato e supporteranno una moderna copertura in lamiera coibentata.

Un elemento fondamentale del progetto è il montaggio di arcarecci necessari per creare una lieve pendenza trasversale alla copertura. L’acqua piovana sarà canalizzata verso una nuova gronda che corre lungo tutta la lunghezza delle tettoie, con appositi pluviali per convogliare l’acqua nei pozzetti di raccolta. Da qui, l’acqua sarà indirizzata tramite un canale interrato verso una cisterna esistente o una nuova cisterna, prevista per il futuro.

Per non compromettere il benessere degli animali e il normale funzionamento del canile, i lavori saranno organizzati per blocchi di massimo quattro gabbie alla volta. Questo permetterà di spostare temporaneamente gli animali nelle aree di stabulazione libera o in altre gabbie, riducendo al minimo l’impatto sulle loro condizioni.