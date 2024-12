(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

DALLA REGIONE LAZIO OLTRE UN MILIONE DI EURO

PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI DI CULTO

SIS L’assessore Rinaldi: «Vogliamo estendere il Giubileo in tutto il Lazio»

Roma, 22 dicembre 2024 – La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha destinato oltre un milione di euro per il recupero degli edifici di culto, pubblici o di interesse pubblico, con valore artistico, storico e archeologico.

Sono sei gli edifici di culto che hanno ricevuto lo stanziamento per la ristrutturazione o il recupero. Nello specifico.

* Ristrutturazione della Chiesa di San Pietro Apostolo ad Albano Laziale (Roma), con un importo di 500 mila euro.

* Completamento dei lavori di restauro e consolidamento statico della Chiesa di San Martino a Torano di Borgorose (Rieti), per un totale di 133 mila euro.

* Recupero del Santuario di Santa Vittoria a Monteleone Sabino (provincia di Rieti), con un finanziamento di 128.667 euro.

* Recupero della Parrocchia del Sacramento e Santi Martiri Canadesi a Roma, per un totale di 106.909 euro.

* Recupero della Parrocchia di Santa Maria in Domnica a Roma, con un contributo di circa 21 mila euro.

* Restauro del Monastero del Santuario di Santa Rosa – Casa di Santa Rosa a Viterbo, per un totale di 130.500 euro.