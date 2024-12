CS AVEZZANO-MORTE DONATELLI, IL CORDOGLIO DI VERRECCHIA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

COMMERCIO, MORTE DONATELLI, IL CORDOGLIO DI VERRECCHIA(FDI)

“La città di Avezzano perde non soltanto uno dei suoi figli migliori ma un

uomo che è stato per decenni e fino all’ultimo respiro il prezioso

riferimento di una categoria importante, qual è quella dei commercianti.

Roberto Donatelli non era un presidente qualunque. Incarnava il suo ruolo

di alfiere del commercio cittadino e regionale con competenza, incisività e

garbo d’altri tempi. Con il suo impegno ha dato un contributo molto

importante alla difesa e alla crescita delle imprese commerciali ma ha

svolto anche una costante azione di impulso affinché le stesse svolgessero

un ruolo sempre più attivo nel tessuto sociale e culturale della città. La

sua disponibilità e la sua autorevolezza sono servite ad affermare come

priorità le necessità, le problematiche e le opportunità che il commercio è

chiamato ad affrontare nella vita quotidiana del territorio. Mancherà a

tutti ma siamo certi che il suo esempio sarà di insegnamento per tante

generazioni di commercianti. Alla famiglia, così duramente colpita, rivolgo

il cordoglio dell’intero gruppo consiliare”. Lo afferma il capogruppo di

Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.

Avezzano, 21 dicembre 2024

