(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

BILANCIO, BALDASSARRE: «PIÚ RISORSE SU CULTURA,

POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA E PER LE PARI OPPORTUNITÀ»

Roma, 21 dicembre 2024 – «Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Regionale del Lazio, nell’ambito del quale ampio spazio di protagonismo è stato concesso alle deleghe a me affidate, sempre più strategiche per un Lazio in cui cultura, politiche giovanili della famiglia e delle pari opportunità vengano tenute nel giusto conto».

Lo dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre

«Rispetto al precedente bilancio, le risorse del 2025 risultano incrementate del 27%, +37% in parte corrente, + 7 % in conto capitale. Ci sono quasi cinque milioni per il Fondo Unico Regionale per lo spettacolo dal Vivo, più di 2 milioni e sei per il fondo per la promozione delle attività culturali; aumentati anche i fondi destinati all’ Auditorium, Teatro di Roma, Teatro dell’Opera, ATCL, Spazio Rossellini, Roma Europa Festival Santa Cecilia, rispetto al bilancio 2024. Da sottolineare anche il nuovo fondo dei grandi eventi per lo spettacolo dal vivo con ben 700.000 euro.