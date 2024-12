COMUNICATO STAMPA – FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA: AL DIPARTIMENTO DI FISICA UN DOPPIO FINANZIAMENTO PER STUDIARE I COSTITUENTI ELEMENTARI DELLA MATERIA

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 *COMUNICATO STAMPAFONDO ITALIANO PER LA SCIENZA:AL DIPARTIMENTO DI FISICA

UN DOPPIO FINANZIAMENTO PER STUDIARE I COSTITUENTI ELEMENTARI DELLA

MATERIADal MUR oltre 2,5 milioni di euro a due progetti di ricerca UniTo

per promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentaleImportante risultato

nella ricerca per il Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, a

cui vanno due dei cinque Starting Grant messi a bando dal Fondo Italiano

per la Scienza (MUR), per

il Settore – PE2 – Fundamental Costituents of Matter. L’obiettivo

principale del Fondo è quello di promuovere lo sviluppo della ricerca

fondamentale secondo le modalità consolidate a livello europeo sul modello

dell’European Research Council (ERC). Questo prestigioso riconoscimento

giunge grazie al lavoro della dottoressa Silvia Ferrario Ravasio, e del

dottor Marco Meineri, che hanno ottenuto un finanziamento rispettivamente

prossimi 3 anni.La dott.ssa Ferrario Ravasio, attualmente al CERN, riceve

il contributo grazie al progetto “FLAME – Fixed-order and Logarithmic

Accuracy in Monte Carlo Events”. Il progetto è dedicato alla fisica delle

particelle. Grazie agli acceleratori di particelle come il Large Hadron

Collider (LHC), è possibile testare la nostra conoscenza a energie e

precisioni molto elevate. Lo studio e la comprensione del bosone di Higgs,

la particella che fornisce una spiegazione per l’origine della massa di

tutte le altre particelle, rimane un pilastro della fisica del LHC, così

come una precisa determinazione delle proprietà delle particelle elementari

che compongono il Modello Standard, la teoria che racchiude l’attuale

conoscenza delle interazioni fondamentali. L’obiettivo del progetto è

aumentare l’accuratezza delle predizioni teoriche per processi chiave

misurati al LHC, così da avere uno strumento interpretativo accurato e

affidabile per tradurre l’enorme mole di dati misurati in conoscenza delle

interazioni fondamentali tra particelle. L’LHC consente di esplorare le

forze fondamentali che governano la natura. I generatori di eventi Monte

Carlo (MC) sono lo strumento principale per stabilire la connessione

quantitativa tra gli esperimenti di collisione e il Modello Standard, il

quadro teorico che racchiude la nostra comprensione delle interazioni tra

particelle fondamentali. L’obiettivo di FLAME è produrre le previsioni

teoriche più precise per i processi di collisione all’interno di MC

flessibili, per una migliore descrizione teorica di qualsiasi

osservabile.“Nei prossimi due decenni – dichiara Silvia Ferrario Ravasio –

le misure di LHC raggiungeranno un’energia e una precisione senza

precedenti, per svelare la natura del bosone di Higgs e trovare potenziali

indizi di nuovi scenari fisici. FLAME fornirà la svolta urgentemente

necessaria per sviluppare nuovi GPMC formalmente e praticamente accurati,

in linea con i requisiti sperimentali dei futuri programmi di fisica

dell’LHC e dei suoi successori”.Questo obiettivo sarà raggiunto utilizzando

la risommazione logaritmica per combinare GPMC, che ben modellano fisica a

basse scale, con calcoli ad ordine fisso, solitamente atti a descrivere

processi molto energetici. Il progetto FLAME rappresenta dunque una potente

opportunità per spingere i confini della nostra conoscenza della fisica

delle particelle e sfruttare tutto il potenziale della dinamica multi-scala

negli esperimenti di collisione.Il dottor Marco Meineri accede al

finanziamento invece con il progetto “New frontiers for the bootstrap

program: from entanglement to renormalization group flows”, dedicato allo

studio delle teorie di campo quantistiche fortemente interagenti. La teoria

dei campi è il più sofisticato linguaggio a disposizione in fisica per

descrivere le interazioni fondamentali. Sorprendentemente, sono descritti

da teorie di campo anche fenomeni macroscopici in cui un enorme numero di

costituenti elementari si comporta collettivamente, quali la

magnetizzazione spontanea di un metallo, o la transizione dell’elio liquido

verso lo stato superfluido. Il prezzo da pagare per un modello teorico così

potente e flessibile è che spesso non è facile estrarre predizioni

esplicite da esso. Se i costituenti elementari interagiscono tra loro con

forze intense, i metodi di approssimazione a nostra disposizione diventano

inefficaci. “Tuttavia – dichiara Marco Meineri – anche se non sappiamo

calcolare la risposta esatta, qualche volta sappiamo escludere alcune

risposte sbagliate. Infatti, i processi descritti dalle teorie di campo

devono soddisfare condizioni di auto-consistenza, e verificarle è più

semplice che fare predizioni esatte. A volte, i vincoli sono così

stringenti da isolare una sola possibilità. Questo approccio viene chiamato

“bootstrap”. Finora, il bootstrap è stato applicato con grande successo

alle cosiddette funzioni di correlazione, che descrivono la risposta di un

sistema a piccole sollecitazioni”.L’obiettivo del progetto di ricerca del

dott. Meineri è quello di estendere questo paradigma a nuove osservabili,

che dipendono dalle proprietà di intere regioni di spazio invece che di

singoli punti. Il prototipo di queste osservabili è la quantità di

entanglement tra due regioni diverse di spazio. L’entanglement è una

proprietà fondamentale delle teorie quantistiche, e implica che il

risultato di un esperimento in una certa regione sia influenzato da cosa

avviene in una regione diversa, pur senza un’azione diretta. Maggiore

l’entanglement, maggiore l’incertezza associata a una conoscenza imprecisa

dello stato del sistema. Il calcolo della cosiddetta entropia dovuta

all’entanglement è particolarmente arduo: Il bootstrap potrebbe consentire

di determinarne limiti universali.*

