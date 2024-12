Porta a Porta, la redazione ha ricevuto un comunicato da The Andrea Iervolino Company

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Ringraziamo il Dott. Bruno Vespa e l’intero team di Porta a Porta per la loro disponibilità e professionalità. Tuttavia,

a causa di esigenze di set e cambiamenti imprevisti nelle convocazioni del 19 Dicembre 2024, il cast del film

Maserati The Brothers non potrà partecipare alla registrazione prevista. Ci scusiamo sinceramente per il disagio,

confidando nella possibilità di collaborare in un’altra occasione.

Grazie,

The Andrea Iervolino Company