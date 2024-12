(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, RAMY, DE CORATO (FDI): «RELAZIONE P.L. FA SUPPORRE CHE CONTATTO

GAZZELLA-TMAX NON AVREBBE FATTO CADERE SCOOTER. ARMA HA FATTO PROPRIO

DOVERE CONTRO CHI NON RISPETTA LEGGI»!*

Milano, 19 Dicembre 2024 – «La relazione finale della Polizia Locale

sembrerebbe confermare che il contatto tra l’auto dei Carabinieri e il Tmax

dove a bordo c’erano i due ragazzi arabi sia avvenuto prima dell’impatto

fatale e quindi non avrebbe condizionato la caduta dello stesso mezzo a due

ruote che poi è costata la vita al giovane Ramy. L’Arma, quindi, ha fatto

il proprio encomiabile dovere nei confronti di chi non rispetta la Legge

come in questo caso dove non è stato rispettato un alt da parte delle Forze

dell’Ordine».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*