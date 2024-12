Cs e foto servizi associazione davanti alle scuole

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 Vigilanza davanti alle scuole, due associazioni da oggi svolgono servizi di supporto per la sicurezza degli studenti

Sono iniziati oggi davanti alle scuole i servizi di due associazioni di volontariato in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale. In concomitanza con l’uscita da scuola alle 14.00 è stato potenziato il servizio di vigilanza per garantire una maggiore sicurezza agli studenti.

Davanti ai plessi scolastici del Pergolo, “Tito Livio”, “Majorana” e “da Vinci” e davanti alle scuole elementari, sono presenti gli operatori delle associazioni Itria Attiva Odv Ets e Pubblica Assistenza AR 27 Odv SER Martina. Entrambe sono state individuate attraverso un avviso pubblico e hanno sottoscritto una convenzione con la Polizia Locale firmata dalla Comandante dottoressa Domenica Piccoli.

I servizi di supporto delle due associazioni proseguiranno fino alla fine dell’anno scolastico 2024-2025, come disposto da una delibera di indirizzo della Giunta.

