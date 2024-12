Comune di Giussano / Comunicato stampa – Nuova auto Polizia Locale

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Un nuovo mezzo per la Polizia LocaleSi amplia il parco-auto in uso agli agenti grazie ad un co-finanziamento regionale

Un nuovo mezzo in uso alla Polizia Locale di Giussano: grazie ad un bando regionale e ad un co-finanziamento pari al 50% della spesa complessiva pari a circa 37mila euro, è stato effettuato l’acquisto di un veicolo Suzuky Ignis Hybrid che va ad ampliare il parco-auto di cui possono disporre gli agenti per il controllo del territorio.

Il mezzo ha l’allestimento tecnico-operativo per assicurare intervento tempestivo in caso di necessità: l’auto è corredata dalla grafica prevista dal Regolamento Regionale ed è dotata di dispositivi luminosi ed acustici d’emergenza, torcia ricaricabile, dotazioni tecniche nel vano bagagli, estintore e cassetta di pronto soccorso. Il Servizio di Polizia Locale di Giussano dispone così, ad oggi, di quattro autovetture, un ufficio mobile e due motociclette da strada.