Cipess, Chigi: approvati provvedimenti di grande rilevanza in materia di infrastrutture, salute, ricostruzione post-sisma e attività produttive

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria BERNINI, con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro MORELLI, ha approvato provvedimenti di grande rilevanza in materia di infrastrutture, salute, ricostruzione post-sisma e attività produttive.

Infrastrutture

Il Comitato:

• Ha espresso parere, con raccomandazioni, sulla proposta di revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Contratto per l’affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione delle aree esterne e realizzazione di una autorimessa interrata presso il plesso ospedaliero “San Carlo di Potenza” .

• Ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo della linea tramviaria 4.1 – tratta Leopolda-Piagge, nell’ambito del Sistema tramviario fiorentino. L’intervento prevede la realizzazione di un’infrastruttura tranviaria di circa 6 km, dal costo di circa 200 milioni di euro, ad esclusione del materiale rotabile.

Salute

Il Comitato, con riferimento al Fondo Sanitario Nazionale (FSN), ha approvato:

• Il riparto del contributo di 20 milioni di euro (FSN 2023) per l’attività degli IRCSS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza.

• Il riparto del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fra le Regioni e le Province Autonome nell’anno 2024, ammontanti a oltre 133 miliardi di euro.

• Le assegnazioni alle Regioni delle quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (FSN 2024). Fra le risorse assegnate, si segnala l’importo di 50 milioni di euro destinati al finanziamento delle attività delle regioni per l’accesso universale dei neonati all’immunizzazione passiva contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS).

• La ripartizione del finanziamento destinato alla proroga e alla estensione, per l’anno 2024 (FSN 2024), della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN.

Sisma Regione Abruzzo 2009

Il Comitato ha approvato:

• L’assegnazione di risorse per la ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, per gli ambiti territoriali “Altri comuni del cratere” e “Comuni fuori cratere”, per l’ammontare di risorse di oltre 373 milioni di euro.

• La rimodulazione del Piano finanziario, la rimodulazione di un intervento e l’assegnazione di risorse nell’ambito del Programma di sviluppo RESTART di cui alla Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49.

• L’approvazione del terzo Piano annuale di ricostruzione del patrimonio pubblico, settore “Istruzione primaria e secondaria” – “Edifici scolastici” della città dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento degli interventi, che consta di 15 interventi aventi valore complessivo pari a circa 33,3 milioni di euro.

Attività produttive

Il Comitato ha approvato:

• il Piano annuale e il sistema dei limiti di rischio (RAF) per l’anno 2025 relativamente alle attività di SACE S.p.A. In dettaglio, il piano annuale di attività per il 2025 prevede una domanda massima di copertura assicurativa stimata pari a 74 miliardi di euro, di cui 67 miliardi di euro per impegni superiori a 24 mesi e 7 miliardi di euro per impegni inferiori ai 24 mesi. Tra i settori di riferimento vi rientrano quello crocieristico, la difesa, le infrastrutture e il settore gas edelettrico, che rappresentano complessivamente circa il 75% dell’ammontare stimato.

• il Piano strategico annuale 2025 e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 gestito da Simest S.p.A.Lo strumento è volto a promuovere le esportazioni e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Tale supporto si concretizza nella previsione di un contributo (c.d. Contributo Export) in favore delle controparti estere che, riducendo il costo complessivo in conto interessi dei finanziamenti, è funzionale ad accrescere la competitività̀ del Sistema Paese e, quindi, favorire le esportazioni italiane.Sulla base della pipeline delle potenziali operazioni attese per l’anno 2025, il documento indica nuova operatività per un volume pari a circa 14 miliardi di euro.

Informative che non comportano adozione di delibera

Il Comitato ha udito l’informativa concernente la Relazione semestrale al 30 giugno 2024 sull’avanzamento del primo e del secondo programma stralcio del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Il Comitato ha udito l’informativa concernente la Relazione al CIPESS sull’attività svolta dal NARS nel 2023.

Il Comitato ha, altresì, udito l’informativa in merito alla metodologia di quantificazione e monitoraggio, in linea con le migliori pratiche di mercato, delle stime degli accantonamenti necessari per la copertura del rischio di tasso di interesse e di cambio per gli impegni in essere e da assumere da parte del Fondo 295 gestito da Simest S.p.A.