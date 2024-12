(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 AGROALIMENTARE, NATURALE (M5S): “GOVERNO DELUDENTE SU TUTELA MADE IN ITALY”

Roma, 19 dic. – “Ho trovato estremamente deludente la risposta del sottosegretario La Pietra alla mia interrogazione sulla tutela dei prodotti agroalimentari made in Italy da importazioni di dubbia provenienza, scarsa qualità e nessuna etica del lavoro. Dopo due anni e mezzo di governo, otteniamo solo dei ‘faremo’ e ‘investiremo’. Nei fatti, però, sono fermi alla cabina di regia di coordinamento tra gli enti di controllo, quasi a dire che serve il controllore dei controllori. Si tratta di un’evidente impasse, senza che si investa nulla in ricerca scientifica e dunque nei mezzi necessari per rilevare in tempi rapidi le contraffazioni. Riguardo la mia precisa richiesta circa il caso dei pomodori cinesi presenti in prodotti italiani, la risposta è stata che ‘l’ispettorato si è prontamente attivato con mirate verifiche’ e che ‘dette verifiche sono tuttora in corso’. Stessa sorte per l’approccio al problema siccità: cabina di regia e verifiche sul da farsi. Ma non erano quelli pronti?”. Lo scrive in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Gisella Naturale, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato.

