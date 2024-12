OPEN ARMS, LEGA: LA SOLIDARIETÀ DEI PATRIOTI A SALVINI

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

È in corso una cena dei Patrioti, a Bruxelles, per preparare il summit dei leader in programma domani mattina. Lo spagnolo Santiago Abascal ha preso la parola per ringraziare Matteo Salvini ed esprimere totale solidarietà al ministro italiano in vista del processo Open Arms.

Lo fa sapere la Lega.