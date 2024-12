(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 MANOVRA, APPENDINO (M5S): URSO SCIAGURA PER ECONOMIA ITALIANA

Roma, 18 dic. -“La produzione industriale crolla da 21 mesi, siamo in stagnazione, la crescita per il 2025 è stata rivista al ribasso. È un caso? No, sono i risultati delle azioni di un Ministro che taglia i fondi sull’automotive, toglie 3 miliardi all’ACE per le imprese, non è capace di gestire i tavoli di crisi e dice no ad aiutare i lavoratori in cassa integrazione. Il Ministro Urso è una sciagura per l’economia italiana.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle in un post condiviso sui suoi canali social.

