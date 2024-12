Il cimitero monumentale ebraico e la Sinagoga di Firenze aprono le loro porte per visite guidate speciali anche nel mese di dicembre – Dieci appuntamenti fino al 29 dicembre dedicati all’arte e alla storia e alla cultura ebraica

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

proseguono le visite guidate speciali al cimitero monumentale ebraico e alla Sinagoga di Firenze. Dieci appuntamenti a dicembre fino al 29 dedicati all'arte e alla storia per favorire la conoscenza della cultura ebraica.

Il cimitero monumentale ebraico e la Sinagoga di Firenze

aprono le loro porte per visite guidate speciali anche nel mese di dicembre

Gli ultimi due appuntamenti di domenica 22 e domenica 29 dicembre dedicati all’arte e alla storia per favorire la conoscenza della cultura ebraica

Proseguono le giornate dedicate alla conoscenza della cultura ebraica con visite per famiglie e bambini grazie al quale sarà possibile immergersi nella cultura ebraica e scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti.

Domenica domenica 22 alle ore 11 il focus dedicato alla scoperta della Sinagoga e dei Museo Ebraico di Firenze. Una visita guidata per conoscere la storia della costruzione del Tempio fino ai giorni d’oggi, e per focalizzarsi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo fino al Secondo Dopoguerra. Saranno raccontate le feste ebraiche, il ciclo della vita e le tappe fondamentali dell’ebraismo esemplificati dagli oggetti presenti al museo.

Domenica 29 dicembre alle ore 11 si terrà l’ultimo appuntamento del mese e dell’anno dedicato alla festa di Chanukkah. In occasione di questa giornata che si celebra l’8 dicembre sarà possibile scoprire di più su questa ricorrenza che dura otto giorni e che ricorda la vittoria degli ebrei sulla dominazione ellenica. Tipici di questa festa sono vari miracoli, quello dell’olio, la riconsacrazione del Santuario, e la vittoria di un piccolo gruppo di combattenti su un esercito ben organizzato. Attraverso la visione delle diverse Chanukkiot, i candelabri, conservate all’interno del museo parleremo quindi della vittoria della luce sulle tenebre, del monoteismo sul politeismo, della fede e della speranza sulla forza fisica. Inoltre, approfondiremo le tradizioni, gli usi e le ricette di questa antica festa piena di luce e di gioia.

