(ARC) Incendio Cervignano: Riccardi, pronti per trovare soluzione stabile

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 Cervignano, 18 dic – “Sono venuto ad ascoltare le ulteriori

necessit? che mi esporr? il sindaco e che sono di competenza

della Protezione civile: siamo pronti con il sostegno, gli

strumenti e le risorse. Visto che a quanto pare la soluzione non

? immediata, occorre capire come ospitare le persone, alcune di

queste anziane e fragili: cercheremo di rendere questo passaggio

il meno traumatico possibile perch? non si pu? pensare di tenerle

in albergo per un lungo periodo e vanno ricercate alternative

stabili e strutturate”.

Lo ha assicurato l’assessore regionale alla Protezione civile

Riccardo Riccardo, che ha presenziato assieme al direttore della

Amedeo Aristei alla seduta del Consiglio comunale di Cervignano,

presieduta dal sindaco e dedicata nel suo primo punto all’ordine

del giorno alla gestione del post emergenza dopo il grave

incendio che ha colpito la palazzina coinvolgendo una trentina di

famiglie.

“La struttura ? dell’Ater e gi? domani l’assessore Amirante sar?

qui a Cervignano; per quanto riguarda le mie competenze siamo a

disposizione del Comune e delle persone per metterle a loro agio

e risolvere questa brutta avventura che avrebbe potuto avere

esiti tragici” ha confermato Riccardi al sindaco Andrea Balducci.

“Sono pronto a firmare i decreti necessari a dare stabilit? alla

situazione” ha dichiarato Riccardi. Il sindaco per parte sua ha

rilevato come la gestione professionale dell’emergenza e

l’apporto decisivo della Protezione civile regionale abbia

permesso di evitare esiti gravi.

ARC/EP/al

182015 DIC 24