Manovra: Romeo (Pd), grave mancato finanziamento della Zls

“La maggioranza di centrodestra che Governa il Paese lascia, ancora una volta, un importante progetto a metà, prima propagandandolo e mettendolo al centro di proclami e passerelle e, poi, al momento del dunque, lasciandolo senza mezzi per divenire davvero operativo. E’ il caso del mancato finanziamento della Zls 7 territori tra nord e centro Italia. l’emendamento prevedeva uno stanziamento di 250 milioni, in grado di coprire il triennio 2025 – 2027. “Non possiamo che leggere questo voto contrario come una presa in giro – commenta la deputata democratica Nadia Romeo – Mi domando che senso abbia generare illusioni e aspettative di vasta portata in un territorio, creando strumenti potenzialmente vincenti, che vengono però lasciati senza la le risorse finanziarie per farli funzionare davvero. Agire così, lo ripeto, è una presa in giro che colpisce e danneggia istituzioni, associazioni di categoria, lavoratori, cittadini che tanto si erano impegnati facendo rete per la loro istituzione”.

