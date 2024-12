(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 **

*Manovra = *

*On. Elisabetta Piccolotti (Avs): *

*La stabilizzazione dei precari del Cnr è un successo del fronte

progressista. Quando saremo al governo abbatteremo la precarietà come

modalità di lavoro e di vita.*

Grazie a un emendamento di Avs, Pd e M5s alla Legge di Bilancio, sono stati

stabilizzati 300 dipendenti precari del Cnr. Un risultato a cui tenevamo

molto, avendo sostenuto fin dai primi giorni la mobilitazione dei

lavoratori che hanno occupato l’ente per chiedere stabilizzazione e

contratti dignitosi.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi Sinistra.

Con gli strettissimi margini di manovra riservati alle opposizioni –

prosegue la parlamentare rossoverde della Commissione Cultura di

Montecitorio – abbiamo dato un segnale piccolo ma importante per la tutela

della ricerca e per la valorizzazione del sapere nel nostro Paese.

Quando la legge di bilancio la scriveremo noi – conclude Piccolotti –

inizieremo una grande opera di cui il Paese ha davvero bisogno:

l’abbattimento del precariato come modalità di lavoro e di vita, a partire

dalla stabilizzazione delle centinaia di migliaia di precari della scuola,

dell’università e dei centri di ricerca.

Lo rende noto l’ufficio stampa

Roma, 17 dicembre 2025