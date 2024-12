(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 MANOVRA, CARMINA (M5S): ALTRI SOLDI BUTTATI SUL PONTE E SACCHEGGIATI AL FSC

NOTA STAMPA

*MANOVRA, CARMINA (M5S): ALTRI SOLDI BUTTATI SUL PONTE E SACCHEGGIATI AL FSC*

Roma, 17 dicembre. “Nella Legge di bilancio che ha tenuto la Commissione in un limbo per quasi 5 giorni sull’emendamento che aumenta il trattamento economico dei ministri non eletti, misura di urgenza assoluta per il Paese, si prosegue il saccheggio del Fondo sviluppo e coesione a favore del Ponte sullo Stretto di Messina, che non migliorerà il gap infrastrutturale della Sicilia e le difficoltà dei siciliani. Con una delle tante riformulazioni, per prima cosa la dotazione dell’opera sale da 11,6 a 13,1 miliardi di euro, di conseguenza 1,5 miliardi in più. Ma soprattutto 6,1 miliardi su 13,1 vengono letteralmente saccheggiati dal Fondo sviluppo e coesione, che in realtà dovrebbero andare a finanziare opere infrastrutturali veramente utili al Mezzogiorno. E’ inaccettabile che il Fondo venga sempre più utilizzato come bancomat per le sciagurate vetrine e i capricci del ministro Salvini”. Lo comunica in una nota Ida Carmina, componente M5S della Commissione bilancio della Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle