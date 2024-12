Aun 17 dic 024 (Pag 3)

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

Primi 12 milioni per il terremoto di Umbertide e Sant’Orfeto. Approvato emendamento alla manovra finanziaria

(aun) – Perugia, 17 dic. 024 – Nella scorsa notte la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento alla manovra finanziaria a sostegno delle comunità di Umbertide e Sant’Orfeto, colpite dal terremoto del 2023.

Per ora vengono stanziati 5 milioni per il 2025 e 7 milioni per il 2026 per avviare la ricostruzione, che entrerà nel vivo nel 2027 con finanziamenti del Fondo dedicato. Nello specifico si tratta di destinare queste risorse alle attività di progettazione a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni e a destinarle sarà il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli che individuerà il percorso nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

“Si tratta di un primo, significativo segnale, – ha detto la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – che va nella direzione di far entrare anche le conseguenze del sisma di Umbertide e Sant’Orfeto nella gestione commissariale. Si tratta dei primi finanziamenti che serviranno per avviare la ricostruzione, poi dal 2027 l’assegnazione delle risorse rientrerà nei criteri già adottati per il 2016. Bisogna tenere alta l’attenzione perché servono tante altre risorse per ridare a quel territorio e alla sua comunità gli strumenti per ripartire, per tornare finalmente alla normalità, pertanto ringrazio l’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei deputati, firmataria dell’emendamento, e gli altri parlamentari che l’hanno approvato”.

“La struttura commissariale sisma Centro Italia – ha affermato il commissario Castelli – è pronta per avviare tutte le attività necessarie per la ricostruzione in seguito al sisma di Umbertide, Sant’Orfeto avvalendosi della struttura commissariale umbra. Sarà cura della struttura, d’intesa con le Regioni, predisporre sin da subito un’ordinanza specifica per definire modalità e termini per la ricostruzione degli edifici oggetto della ricognizione già svolta nel settembre scorso. Siamo a disposizione”.

