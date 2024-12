(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

Capigruppo

📍Continuano lavori in Commissione Bilancio su Manovra, con notturna

📍Domani ore 10 Comunicazioni Meloni in vista del Consiglio Europeo

📍Mercoledì 18 dalle 14 avvio discussione Manovra in Assemblea con votazioni non prima delle 17, quando sarà eventualmente posta la questione di fiducia

📍Question time di mercoledì anticipato alle 12.30