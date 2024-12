(ARC) Salute: Fedriga-Riccardi, nuovo ospedale Pn struttura all’avanguardia

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

lavorato in questi anni per offrire a Pordenone un nuovo ospedale

all’avanguardia. Il percorso per giungere a questo traguardo ?

stato lungo e non privo di difficolt?, ma ora ? necessario

guardare avanti per fare in modo che una struttura cos?

innovativa possa dare alla comunit? le migliori garanzie in

termini di servizi sanitari”.

Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga all’inaugurazione de nuovo ospedale “Santa

Maria degli Angeli” di Pordenone, alla presenza dell’assessore

regionale alla Salute Riccardo Riccardi e di numerose autorit?,

tra cui il sindaco di Pordenone Alberto Parigi e il direttore

generale dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale (Asfo)

Giuseppe Tonutti.

Dopo aver sottolineato l’importanza della “continuit?

amministrativa affinch? queste opere giungano a compimento”, il

governatore ha sostenuto come la Regione, attraverso le ingenti

risorse impiegate per la Salute (pi? di un miliardo di euro di

investimenti dal 2018, oltre 3,5 miliardi nella legge di

Stabilit? appena licenziata), miri a uno sviluppo complessivo del

comparto “affiancando all’innovazione delle strutture e delle

strumentazioni la specializzazione e l’aggiornamento del sistema

professionale. Una battaglia complessa – ha sostenuto Fedriga –

ma che va perseguita per garantire adeguate risposte ai

cittadini”.

L’assessore Riccardi ha parlato di “una struttura moderna e

funzionale, che agevoler? i cittadini nell’accesso ai servizi

sanitari e in condizioni migliori. Il risultato che celebriamo

testimonia un’esperienza di responsabilit? e di buon governo, al

netto delle vicissitudini attraversate tra cui la pandemia, la

crisi energetica e sociopolitica, il caro prezzi”.

Come ha annunciato l’assessore, “il cronoprogramma per

l’implementazione del nuovo ospedale sar? sostenuto da nuove

risorse regionali, al fine di dotarlo anche di funzioni che

inizialmente non erano previste”.

Nel nuovo comprensorio sito in via Montereale sono stati

trasferiti il pronto soccorso e i reparti di medicina e

radiologia d’urgenza. Quasi 500 i posti letto complessivamente

disponibili (475 per la precisione), di cui 15 di terapia

intensiva, 160 gli ambulatori e 11 le sale operatorie.

I costi sostenuti per la realizzazione della nuova cittadella

della salute e del nuovo ospedale ammontano a 276 milioni di euro

(202,5 della Regione, 65,7 dello Stato e 3,8 dell’Unione

europea). A questi si aggiungono 71,5 milioni (di cui 33

regionali e 38,5 statali) per il completamento della

riqualificazione del comprensorio.

