(ARC) Professioni: Roberti, in Stabilit investimento su formazione revisori

commercialisti a Udine

Udine, 16 dic – “La Regione Friuli Venezia Giulia ha autonomia

specifica sull’ordinamento degli enti locali e sulle finanze e

questo ? sicuramente un elemento che porta un grande vantaggio

competitivo e nel contempo una altrettanto grande responsabilit?:

l’apporto delle professioni ? fondamentale, perch? se ? vero che

le istituzioni stabiliscono leggi e norme poi all’interno dei

Comuni a controllare, vigilare e segnalare anomalie ? poi sempre

un commercialista-revisore conti. Per questo quel rapporto

sinergico che si ? instaurato negli ultimi anni va continuato e

rafforzato”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti all’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine

dei commercialisti ed esperti contabili di Udine, alla presenza

della presidente Micaela Sette e del presidente nazionale Elbano

de Nuccio.

Roberti ha ricordato come in legge di Stabilit? sia stato

nuovamente garantito il fondo per formazione dei revisori dei

conti e si ? congratulato con la presidente Sette, inaugurando

anche il dipinto realizzato da Alessandro Baisero, giovane

artista che frequenta Progetto Autismo Fvg e ha gi? conseguito

riconoscimenti per la sua opera, che fa mostra di se nella sala

riunione della nuova sede di via Grazzano 5.

Come spiegato da Sette la nuova sede, nel palazzo che ospita gi?

gli Ordini dei geometri e degli Architetti, sostituisce quella

storica di via Carducci, dove l’Ordine, che conta circa 835

iscritti, aveva spazi ormai ritenuti sovradimensionati per le

attuali esigenze operative.

