(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 MANOVRA, MORFINO (M5S): MAGGIORANZA BOCCIA EMENDAMENTO PER SOSTEGNO ALUNNI DISABILI

Roma, 15 dic – “Per non farci mancare nulla questo Governo ha bocciato un nostro emendamento, che avrebbe garantito un fondo di 50 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, destinato a sostenere l’assistenza dell’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità.

Questa scelta non solo è un grave passo indietro nei confronti dei diritti delle persone con disabilità, ma anche una chiara dimostrazione della mancanza di visione della maggioranza sul tema dell’inclusione scolastica. Parliamo di studenti che dovrebbero sentirsi garantiti e assicurati da questo Paese.

L’emendamento era mirato a supportare gli enti locali in difficoltà economica, consentendo loro di garantire servizi essenziali a bambini e ragazzi con disabilità. Questa maggioranza ha dimostrato di avere a cuore l’aumento degli stipendi dei Ministri e sottosegretari non parlamentari e non il supporto agli alunni con disabilità.” Lo dichiara Daniela Morfino, deputata del M5S.

