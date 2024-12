(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 Lega: in Campania più di 2500 firme raccolte, grande mobilitazione

Roma, 15 dic. – “Più di 2500 firme raccolte al momento con i gazebo ancora aperti in 33 piazze della Campania per questa due giorni di mobilitazione a sostegno di Matteo Salvini. I cittadini campani hanno compreso benissimo che il lavoro messo in campo da Salvini come ministro dell’Interno rispondeva pienamente ad un bisogno di sicurezza legato all’immigrazione clandestina e irregolare. Siamo pienamente soddisfatti per la grande partecipazione di questo weekend. Assurdo pensare che si possa processare e condannare un ministro per il solo fatto di aver adempiuto al suo dovere, su cui ha prestato giuramento. Confidiamo che anche la magistratura possa riconoscere la correttezza delle azioni del ministro Salvini”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi