A San Marino si parla di esperienza nella sanità marchigiana

(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 Si è parlato anche della positiva esperienza della “farmacia dei servizi”

condotta nella regione Marche nell’edizione annuale del Congresso delle

“cure Territoriali”, svoltosi per la quarta edizione nella Repubblica di

San Marino.

Questo perché tra i qualificati relatori è stato ospite anche il presidente

di Federfarma Marche, Marco Meconi, che ha relazionato sulla

sperimentazione condotta in oltre 300 farmacie marchigiane con

ampia soddisfazione da parte dei cittadini e delle Istituzioni.

Il Congresso si è confermato punto di riferimento per tutti i professionisti

della salute impegnati nella pratica delle Cure Territoriali, con la finalità di

promuovere il confronto tra importanti realtà italiane, in una costruttiva

discussione sui temi della “fragilità”, “cronicità”, evoluzione del ruolo

dell’infermiere, ed anche i nuovi modelli organizzativi nonché la transizione

dell’assistenza dall’Ospedale al Territorio.

Meconi ha evidenziato – nel suo intervento – come” la rete delle farmacie riesca

a garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini specie soggetti fragili, anziani e

residenti nelle aree interne, il ruolo della farmacia di comunità è destinato a

valorizzarsi sempre più per sviluppare azioni connesse alla ricognizione

farmacologica, alla aderenza alla terapia, attivando campagne di screening sul

diabete e la BPCO”.

Ha anche rivolto ai rappresentanti delle diverse professioni sanitarie l’invito a

considerare “i farmacisti e le farmacie alleati preziosi su tutti i fronti più popolari

del sistema sanitario regionale per garantire un servizio sempre più

accessibile e di qualità”.

Provocatoria la proposta di Meconi ” costituiamo tra tutte le componenti del

sistema sanitario marchigiano un tavolo di fattiva collaborazione e concrete

sinergie per condividere idee, energie e soprattutto confermare la volontà di

rispondere alle richieste dei cittadini nelle loro fragilità “.