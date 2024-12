Stabilità e Bilancio – Marco Bertucci, Presidente Commissione Bilancio Consiglio Regionale del Lazio

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Regione Lazio, Bertucci: “Maggioranza compatta in Commissione: Stabilità e

Bilancio pronte per la discussione in Consiglio”

“Vorrei rassicurare l’opposizione: da parte della maggioranza oggi in

Commissione Bilancio non c’è stata alcuna fuga. In maniera unitaria infatti

abbiamo votato il rinvio alla discussione in Consiglio sia del bilancio che

della legge di stabilità, ma anche dei 232 emendamenti. Sono obbligato a

sottolineare che in questo modo abbiamo agevolato anche il lavoro

dell’opposizione, che ha presentato emendamenti in maniera disomogenea:

alcuni gruppi della minoranza non ne hanno presentati in quanto consapevoli

che il lavoro sull’articolato si sarebbe svolto in fase di discussione

consiliare. E’ stata approvata la nota di variazione del Defr, e dunque

come Presidente della Commissione Bilancio mi ritengo del tutto soddisfatto

del lavoro portato avanti in queste sedute. Il confronto sul merito c’è

stato, ed è stato proficuo, sia nelle audizioni con gli assessori che in

quelle con le parti sociali e le organizzazioni datoriali, che hanno

fornito un contributo prezioso di spunti e proposte, senza dimenticare che

siamo arrivati in Commissione con la Parifica della Corte dei Conti e,

soprattutto, con l’accordo sulla riduzione della pressione fiscale

sottoscritto dalle sigle sindacali con l’assessore Righini, che ringrazio

per il lavoro che sta portando avanti e per la costante presenza nelle

sedute di Commissione”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della

Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.