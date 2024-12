(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicato del 13/12/2024, ore 18:53

Consiglio

Lavori Consiglio: Discussione articolata della legge di stabilità e del dlp di bilancio

**L’esame degli articoli dei dlp 31/24 e 32/24. La seduta continua.**

L’articolo 1 del dlp n. 31/24: Legge di stabilità provinciale per l’anno 2025 riguarda tra l’altro la tassa universitaria, la riduzione della tassa automobilistica,l’agevolazione IRAP per le imprese che pagano stipendi più alti – ridotta dal 3,90 al 2,68%. Il presidente Arno Kompatscher ha presentato un emendamento di natura tecnica relativo agli importi di deduzione IRAP per RSA, uno che mira a facilitare la comprensione e l’applicazione della legge – le parti sociali si sono accordate su di esso, uno relativo alla cedolare secca per gli importi delle mance detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Ha spiegato che l’agevolazione fiscale IRAP comporta 50 milioni e che si è fiduciosi di poterla attuare senza ostacoli burocratici. L’effetto si vedrà nelle future contrattazioni. Paul Köllensperger (Team K) ha apprezzato la riduzione al 2,68%´,che è uno strumento per i sindacati nelle contrattazioni ; ha ricordato le proprie proposte simili in passato e anche quelle fatte in merito all’IRPEF. Approvati i quattro emendamenti del pres. Kompatscher, l’articolo è stato approvato con 27 sì e 6 astensioni.

L’articolo 2 con disposizioni transitorie è stato approvato senza discussione (18 sì, 15 astensioni).

L’articolo 3 riguarda l’“Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”. Paul Köllensperger (Team K) ha proposto un emendamento relativo tra l’altro all’aliquota IMI delle banche, che non devono ottenere riduzioni, agli agriturismi, alla Super IMI per chi abita all’estero, per risolvere la situazione evitando impugnazioni statali: si riprende infatti un analogo decreto statale; a questo proposito, ha invitato la Giunta ad avere più coraggio. Anche Josef Noggler (SVP) ha presentato un emendamento, ai fini di differenziare già in legge tra agriturismi in aree strutturalmente deboli e in aree più sviluppate. Zeno Oberkofler (Gruppo verde) ha presentato un emendamento per togliere l’attuale esenzione IMI ai progetti PPP, che coinvolgono investitori privati: nessun’altra regione prevede un’esenzione, anche perchè il pagamento dell’IMI è una leva che il pubblico può usare nella contrattazione. Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) ha presentato emendamenti su IMI e agriturismi, “al fine di non fare di tutta l’erba un fascio”, invitando a considerare il grado di utilizzo, diverso in alta montagna o in valle, e a non colpire coloro che affittano come da tradizione, senza utilizzare le nuove piattaforme, e che pagherebbero come chi ha un albergo. Non vanno invece considerati i punti di svantaggio. Waltraud Deeg (SVP) ha presentato un emendamento, relativo alla IMI per gli altoatesini all’estero con particolare riguardo ai pensionati. Anche il presidente Arno Kompatscher ha presentato due emendamenti. In quanto all’IMI per i sudtirolesi all’estero, Brigitte Foppa (Gruppo verde) ha ricordato i diversi tentativi di ridurre in questo caso la Super IMI, e ricordato quanto è difficile proporre delle categorie eque riflettendo in modo astratto; anche le soluzioni proposte ora sono problematiche, non ha senso fare una legge e prevedere una serie di deroghe. Perché, inoltre, differenziare tra chi si è trasferito all’estero e chi a Palermo? Ha ritenuto non applicabile l’esenzione dall’aliquota per chi si è allontanato per motivi di studio. Paul Köllensperger (Team K) ha chiesto informazioni su un emendamento del pres. Kompatscher relativo agli affittacamere. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha apprezzato tra le proposte sugli agriturismi quella di Noggler/Locher, risultato di confronti con il Consiglio dei Comuni e con i tecnici e dell’esperienza degli uffici tributari; a livello statale l’agriturismo è esentato, è vero, ma allora bisognerebbe prendere anche altri elementi della regolamentazione statale. Si prevede inoltre una norma vincolante, non possibilista, per evitare ulteriori discussioni nei Comuni. Ha apprezzato quindi la proposta di Deeg sugli altoatesini all’estero, e si è opposto a quella di Oberkofler sui PPP, essendo qui l’IMI regolata in maniera molto chiara con decreto statale. In merito a RFI si sta pianificando un’altra soluzione: in futuro non ci sarà più bisogno di un bando internazionale, perché le Ferrovie hanno riconosciuto di dover costruire una nuova stazione. È seguita una discussione sulla trattazione degli emendamenti, sostitutivi e non, con interventi dei conss. Leiter Reber, Foppa, del pres. Schuler e del presidente della Provincia Kompatscher. Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) ha chiesto quindi informazioni all’ass. Walcher in merito all’emendamento sugli affittacamere privati, che abroga il grado di utilizzazione minima, e sulla possibilità di rimborso per le persone interessate. Il presidente Arno Kompatscher ha chiarito in merito. Approvati gli emendamenti dei conss. Noggler e Locher (25 sì, 8 astensioni), dell’ass. Luis Walcher sul grado di utilizzazione minima (23 sì, 11 ast.), del pres. Kompatscher per introdurre a questo proposito una disposizione simile a quella prevista per gli agriturismi anche per gli affittacamere, respinti tutti gli altri, e uno del cons. Köllensperger e quello di Deeg, l’articolo è stato approvato con 22 sì, 1 no e 10 astensioni.

Via libera poi all’articolo 4 con Autorizzazioni di spesa per l’anno 2025 Tabelle A, B, C con emendamento del pres. Kompatscher.

L’articolo 6 relativo ai fondi per la finanza locale è stato approvato senza discussione con emendamento sostitutivo del pres. Kompatscher.(18 sì, 16 ast.), così anche l’articolo 7 sulla copertura finanziaria (18 sì, 16 astensioni) e l’articolo 8 sulle abrogazioni (20 sì, 14 astensioni): qui il presidente della Provincia Kompatscher ha spiegato che si tratta di norme diventate obsolete. Via libera anche all’articolo 9 sull’entrata in vigore (19 sì, 15 astensioni)

Si è passati quindi all’esame articolato del dlp n. : Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027.

L’articolo 1 sullo stato di previsione dell’entrata è stato approvato con emendamento sostitutivo del presidente della Provincia Arno Kompatscher (18 sì, 16 astensioni).

L’articolo 2 riguarda lo stato di previsione della spesa.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher e gli assessori hanno risposto a domande di consiglieri e consigliere sulle diverse unità. Brigitte Foppa ha chiesto informazioni sui finanziamenti alla SIAG, e Kompatscher ha chiarito che riguardano interventi su programmi come myCivis e altri; ha chiesto poi chiarimenti su investimenti nella formazione prescolare, e l’ass. Philipp Achammer ha spiegato che si tratta delle scuole dell’infanzia. La stesa consigliera ha chiesto informazioni su 50 milioni per l’edilizia residenziale, l’ass. Ulli Mair ha spiegato che con l’assestamento saranno disponibili ulteriori mezzi, la cifra attuale è il 70%; ha fatto riferimento tra l’altro a contributi per ristrutturazioni, acquisti di privati, contributi ai Comuni, il programma per il ceto medio. All’ass. Peter Brunner ha chiesto informazioni sugli investimenti nell’ambito dello sport – 31 milioni, e questi ha risposto citando le varie strutture interessate, tra cui il risanamento dello stadio del ghiaccio a Laces. Nell’ambito dell’energia, sono previsti incentivi per l’efficienza energetica, contributi a privati e ad amministrazioni locali, investimenti in impianti di vario genere. In risposta all’interrogativo su 9,6 milioni per lo smaltimento dei rifiuti, ha spiegato di interventi nel Burgraviato, in Pusteria, Badia, e nei centri di riciclaggio di vari comuni. In riferimento alla quota 0 di investimenti per i parchi naturali, l’ass. Luis Walcher ha chiarito che la cifra non è zero, aggiungendo che con l’assestamento ci saranno ulteriori fondi. Foppa ha rilevato gli ingenti fondi per la mobilità, e l’ass. Daniel Alfreider ha segnalato che alcuni progetti sono finanziati con risorse PNRR, per i Giochi olimpici o del FSE; si prevedono anche interventi straordinari per la manutenzione dei ponti, mantenendo il flusso del traffico; interventi sono stati necessari anche per crolli dovuti all’indebolimento dei boschi in seguito al bostrico. Obiettivo principale della giunta è creare un’alternativa al traffico su gomma, comprese le corsie preferenziali per il TLP, il bilancio riguarda anche il pagamento dei contratti di servizio di bus e treni. Gli investimenti riguardano in particolare la Ferrovia della Venosta. In seguito a ulteriori domande, l’ass. Rosmarie Pamer ha chiarito in merito alle microstrutture, agli interventi per persone con disabilità, tra cui 300.000 € per il centro non vedenti, agli aiuti allo sviluppo, con importo invariato quali contributi a organizzazioni e progetti.

Su richiesta di Knoll, l’ass. Mair ha fatto riferimento al finanziamento di accordi con Questura e Carabinieri a sostegno di acquisto di apparecchiature tecniche. Egli ha chiesto anche perché in merito ai servizi la cultura ladina non prende nulla: l’ass. Alfreider ha promesso che verificherà. Allo stesso Knoll, l’ass. Luis Walcher ha spiegato che per il turismo si attendono ulteriori fondi dall’assestamento di bilancio. L’ass. Rosmarie Pamer ha chiarito su 3 milioni previsti per rapporti internazionali: il presidente Arno Kompatscher, chiarendo che il sistema attuale con la documentazione a tabelle rende difficile dare delle risposte, ha spiegato che in merito a 34 milioni per l’indebitamento statale citati da Knoll che in realtà si tratta dell’indebitamento della Provincia, in termini di interessi e capitale, che comprendono tra l’atro mutui per l’infranet. 150 milioni vanno al NOI Techpark. L’articolo 2 è stato approvato con emendamento sostitutivo del presidente della Provincia (17 sì, 7 no, 8 astensioni)

L’articolo 3 si riferisce agli Allegati al bilancio di previsione: è stato approvato con emendamento del presidente Kompatscher (17 sì, 7 no, 8 astensioni)

Via libera infine anche all’articolo 4 dispone l’entrata in vigore (17 sì, 4 no, 12 astensioni).

È quindi iniziato l’esame articolato del dlp n. 33/24: Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2025. (continua)

