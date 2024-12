(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Mirano, 13 dicembre 2024

Giovedì 19 dicembre concerto di Natale della Filarmonica di Mirano

Giovedì 19 dicembre alle ore 20.45 la Filarmonica di Mirano si esibirà nel tradizionale Concerto di Natale al Teatro di Mirano, in via Vittoria n. 75.

Il Maestro Mirko Bellucco dirigerà l’orchestra che si esibirà in una raccolta di brani che hanno caratterizzato quest’anno concertistico e altri di spirito natalizio.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti previa prenotazione del biglietto da ritirare:

– all’ingresso del teatro la sera del concerto

– presso la Casa della Musica di Mirano (via A. Gramsci, 106) sabato 14 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì 18 dicembre dalle ore 15.30 alle 18.30.

E’ possibile prenotare il biglietto anche tramite messaggio alle pagine Facebook (https://www.facebook.com/FilarmonicaMirano ) e Instagram della Filarmonica di Mirano.

L’evento fa parte del programma “Natale è… Mirano” promosso dal Comune di Mirano.

In allegato la locandina.

Ufficio URP

Dott.ssa Nicoletta Ferrari

Comune di Mirano