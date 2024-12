(ACON) BILANCIO. SPAGNOLO (LEGA): 40MILA EURO A “DIAMO PESO A BENESSERE”

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

stanziamo 40mila euro per l’attivit? e il funzionamento

dell’associazione Diamo peso al benessere, impegnata nella

diffusione della cultura della vita sana aiutando le persone

affette da obesit? a perdere peso per aumentare il benessere e

contrastare l’isolamento, la depressione e la solitudine”. Lofa

sapere in una nota Maddalena Spagnolo, consigliera regionale

della Lega, al termine dell’approvazione dell’articolo 8 del

disegno di legge Stabilit? 2025.

L’esponente leghista evidenzia come “l’obesit? sia ormai uno dei

principali problemi sanitari: una questione delicata non solo per

le persone sovrappeso, ma che incide sul sistema sanitario

aumentando il rischio di malattie debilitanti che non solo

compromettono la qualit? della vita, ma ne riducono anche la

durata complessiva”.

“? necessaria una risposta e questa associazione di ventennale

esperienza fornisce un supporto e un aiuto importante alle

persone, oltre che al Sistema sanitario regionale”, conclude la

Spagnolo.

