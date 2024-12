(ACON) BILANCIO. HONSELL (OPEN): MANOVRA CHE PREMIA I PRIVILEGIATI

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 13 dic – “Come Open Sinistra Fvg abbiamo dato

voto contrario alla manovra di bilancio pi? ricca nella storia

della Regione. Riteniamo questa legge sbagliata perch? la maggior

parte degli stanziamenti manovrabili sono nella forma di

contributi, bonus, incentivi, sportelli e altri ancora, che

andranno a favore soprattutto delle fasce di popolazione

privilegiate che possiedono patrimoni finanziari e immobiliari

importanti e che pertanto potranno accrescerli. ? una legge che

dunque aumenter? pericolose disparit?”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg Furio Honsell.

“Oltre il 45% delle famiglie in Friuli Venezia Giulia – prosegue

Honsell – infatti non riesce a risparmiare e sono decine di

migliaia le famiglie sulla soglia della povert?. ? alta la

percentuale di anziani che rinuncia alle cure. Questa manovra

premia soprattutto chi ha gi?. Chi ? proprietario di almeno due

case, di una casa da ristrutturare per utilizzo turistico ‘mordi

e fuggi’, di un natante, di un automezzo che consuma molto, di

capitali per poter acquisire infrastrutture per le quali ricevere

un incentivo, e cos? via. Inoltre nessuna di queste misure ?

collegata al bisogno”.

“Le norme sull’ambiente sono insufficienti se non addirittura

dannose – incalza l’esponente di opposizione -. Non ci sono

azioni concrete per la qualit? dell’aria, per ridurre il consumo

di suolo, per la bonifica di siti inquinati. Non si parla di

invasi montani n? dell’attuazione della norma sulla

regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche.

L’articolo sulla sanit? continua a non affrontare in modo

responsabile il problema delle persone affette da disturbi della

personalit? borderline, o dei cittadini senza fissa dimora che

rimarranno abbandonati nelle citt?. Pur essendoci una grande

disponibilit? di denaro non c’? l’intenzione di ripristinare gli

orari pi? estesi presso i centri di salute mentale e i

consultori. Non ? infine chiaro l’emendamento sulle deroghe

richieste dall’Assessore Riccardi nell’utilizzo delle risorse per

l’acquisto di prestazioni sanitarie”.

“Non essendoci ancora il piano sanitario non ? per? riconoscibile

una strategia che potenzi il sistema sanitario pubblico. Sono

stati bocciati anche gli emendamenti volti a potenziare la misura

di inclusione sociale dei cantieri di lavoro. In generale manca

soprattutto una strategia nella pluralit? delle misure di questa

manovra, se non quella di un consenso effimero. Ci? alla luce

delle prospettive economiche in Europa ? molto pericoloso per una

regione che, votata all’export, non potr? probabilmente contare

su tante entrate fiscali come quest’anno nel futuro”, conclude la

nota.

