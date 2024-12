(ACON) BILANCIO. BUNA (LEGA): SOSTEGNO A PROGETTI PER MALATI ADHD

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 13 dic – “In base a una ricognizione sul

territorio regionale, oltre alle patologie pi? conosciute per

maggiore impatto in termini di percentuali, ci sono altre

cronicit? meno frequenti, ma che stanno purtroppo aumentando in

Friuli Venezia Giulia come l’Adhd (disturbo da deficit di

attenzione e iperattivit?). Tuttavia, le associazioni sono ancora

di piccole dimensioni e stanno cercando di farsi conoscere per

fornire supporto e conoscenze alle famiglie e agli insegnanti che

si trovano impreparati ad affrontare il disagio di questi ragazzi

nelle scuole”.

Ad affermarlo in una nota ? Lucia Buna, consigliere di Lega Fvg.

“Si tratta di associazioni di volontariato composte da famiglie

che presentano componenti con questa malattia – spiega

l’esponente leghista -. Abbiamo voluto concedere un fondo di 90

mila euro affinch? si possano creare percorsi e progetti per

sensibilizzare la popolazione su come agire nei confronti di

questa patologia. Quest’ultima, nei casi pi? gravi, porta

menomazioni importanti e disagi non sempre gestiti accuratamente”.

“Inoltre – prosegue Buna – abbiamo destinato un contributo di

40.000 euro alle associazioni che si occupano di trasportare

malati oncologici dai principali snodi aereo portuali alle

strutture d’eccellenza regionali. I malati oncologici provengono

da altre regioni e devono affrontare le rispettive cure e

interventi nei centri oncologici del Friuli Venezia Giulia”.

“Desidero ringraziare l’assessore Riccardi e gli uffici per aver

trovato le soluzioni adeguate a sostegno di queste preziosissime

realt? regionali” conclude Buna.

