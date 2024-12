Mercato agricolo dell’Arco Etrusco, occasione per degustare e regalare leeccellenze locali

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 [image: Logo Cia umbria.png]

*Mercato agricolo dell’Arco Etrusco, occasione per degustare e regalare le

eccellenze locali*

PERUGIA – I prodotti della filiera corta si vestono con i colori del

Natale. Ogni venerdì a Perugia, in piazza Puletti dalle 9.30 alle 15.30, è

possibile trovare ciò che è stato raccolto o preparato poche ore prima sui

banchi del mercato agricolo di Cia Umbria, riducendo al minimo la distanza

tra il luogo di produzione, il luogo di vendita e, infine, il consumatore

finale.

Protagoniste del Mercato dell’Arco Etrusco sono le aziende del territorio

che hanno a cuore la biodiversità, la tutela dell’ambiente, la salute; che

rispettano la filiera di produzione. Prodotti genuini, freschi e di

stagione frutto della passione dei produttori per il territorio di cui sono

espressione. Dal pane al companatico, inclusi cereali, pasta e farine,

vini, olio, conserve e confetture, miele, verdura e frutta appena raccolta,

uova e formaggi. Un’occasione per portare a tavola nei giorni delle feste

Natale i prodotti della tradizione locale e, perché no, poter trovare idee

per regali di qualità per parenti e amici.

Il Mercato dell’Arco Etrusco, inoltre, si apre a nuove collaborazioni. La

“chiamata” è rivolta agli agriturismi o fattorie didattiche che vogliono

partecipare all’appuntamento settimanale nel centro storico di Perugia. Il

benvenuto è anche rivolto alle associazioni di promozione artistica,

sociale, cultura o sportiva che cercano luoghi dove poter raccontare la

propria iniziativa. Cia Umbria mette a disposizione una piazza in una