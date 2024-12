LAVORI ALLA PALESTRA DELLE SCUOLE COLLODI – Comune di Ancona – Ufficio stampa

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI

La giunta riunita oggi a Palazzo del Popolo ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura e delle facciate della palestra della scuola primaria Collodi, in cui da diversi mesi, dopo le ingenti piogge che si sono succedute, sono stati riscontrati problemi di infiltrazione d’acqua con conseguenti danni sul controsoffitto interno e sulle facciate esterne.

L’importo complessivo dell’opera è di 490 mila euro al lordo dell’Iva e delle spese tecniche.

Nel dettaglio, l’intervento di manutenzione comporterà il rifacimento del manto di copertura con posa in opera di materiale impermeabile e di protezione in alluminio, il trattamento antiruggine degli elementi in acciaio di copertura previo controllo delle unioni saldate ed eventuale loro sostituzione, l’installazione in copertura del sistema anticaduta, la posa in opera di un nuovo controsoffitto, l‘applicazione su tutte le pareti interne di nuove lastre in cartongesso antiurto, il ripristino completo del calcestruzzo delle tamponature, dei cornicioni esterni di copertura e delle pareti in cemento armato di base. Saranno inoltre montati nuovi infissi in alluminio, dotati di vetro stratificato conforme alle norme, apribili con comando elettrico. Le pareti esterne saranno ritinteggiate. I proiettori illuminanti interni esistenti verranno sostituiti con nuovi proiettori più prestazionali a led e a minor consumo energetico.

I lavori dovranno essere eseguiti in pausa estiva per non interferire con l’attività scolastica e delle società sportive che utilizzano l’impianto per le attività pomeridiane.

È stata prevista una durata dei lavori di 98 giorni, a partire dal 9 giugno 2025, fino al 14 settembre 2025.