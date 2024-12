(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

ISTAT. SCHIFONE (FDI): DATI CONFERMANO CHE STRADA GOVERNO MELONI È QUELLA GIUSTA

“I più recenti dati ISTAT sul mercato del lavoro italiano confermano il successo delle politiche occupazionali messe in campo dal Governo Meloni che ha posto il lavoro al centro della propria agenda politica fin dal suo insediamento. L’incremento del tasso di occupazione e la contemporanea riduzione della disoccupazione rappresentano un chiaro segnale della direzione positiva intrapresa dal Paese. Questi risultati non sono casuali, ma frutto di una strategia mirata che ha puntato sul sostegno concreto al tessuto imprenditoriale italiano e sulla creazione di condizioni favorevoli per la crescita occupazionale. Il Governo e Fratelli d’Italia continueranno a lavorare in questa direzione, consapevoli che il lavoro rappresenta non solo un indicatore economico, ma soprattutto uno strumento fondamentale di dignità e crescita sociale per i cittadini italiani”. Lo afferma Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Lavoro, commentando ultimi dati istat.

