(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 DE PRIAMO (FDI): APPROVATO DDL CONCORRENZA, BENE PROROGA DEHORS

“Esprimo soddisfazione per la proroga dei dehors che da agli esercenti di pubblici esercizi un concreto sostegno all’attività. L’anno scorso ho presentato un emendamento, poi ripreso all’interno del DDL concorrenza, volto proprio a rendere strutturale e compatibile con le esigenze di decoro urbano e di viabilità un nuovo assetto dei dehors che deve puntare al miglioramento della filiera della ristorazione. E la proroga dei dehors, con la contestuale delega al Governo per una definizione strutturale che definisca il modello dehors nel rispetto del decoro e della viabilità, va nella direzione del lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Questo è un altro impegno assunto in campagna elettorale e che abbiamo mantenuto”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

