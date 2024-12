Comunicato stampa – Carta Dedicata a te: per non perdere il beneficio il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 Roma, 12 dicembre 2024

Carta Dedicata a te: per non perdere il beneficio il primo pagamento deve essere effettuato

entro il 16 dicembre 2024.

Si ricorda ai beneficiari della “Carta Dedicata a te”, la misura a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno, che, per non perdere il beneficio, il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, utilizzando la carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane.

L’importo complessivo del beneficio, pari a 500,00 euro per nucleo familiare, deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025.

Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, aderenti ad apposita convenzione.