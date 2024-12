Comunicato Ausl Romagna: Pediatria Forlì: nuovi televisori, otoscopi ed abbonamenti a Disney Channel in dono dall’azienda “Il Sorriso Golf”.

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 Pediatria Forlì: nuovi televisori, otoscopi ed abbonamenti a Disney Channel in dono dall’azienda “Il Sorriso Golf”.

Sono stati consegnati, nei giorni scorsi, al reparto di Pediatria

dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni”, sei nuovi televisori ed altrettanti

abbonamenti a Disney Channel, che saranno posizionati nelle stanze dove i

piccoli pazienti dell’unità operativa ed i loro familiari trascorrono gran

parte del tempo di ricovero.

Sono stati offerti anche alcuni otoscopi, piccole ma importanti

attrezzature di utilizzo quotidiano nel trattamento pediatrico.

A donarli è stata l’azienda “Il Sorriso Golf” rappresentata dalla titolare,

la signora Francesca Giorgia Piras che ha dichiarato: “Migliorare la cura e

l’assistenza ai più piccoli è l’obiettivo del nostro impegno sociale.

Abbiamo per motto “Un sorriso aiuta l’Altro” e crediamo che con

l’installazione di televisori di nuova generazione dotati di abbonamento a

Disney Channel potremo donare un sorriso quotidiano ai bambini del reparto pediatrico”.

Accogliendo il dono, il dott. Enrico Valletta, Direttore dell’UO Pediatria,

ha commentato: “L’attenzione de Il Sorriso Golf ai più piccoli è un gesto

di grande vicinanza e solidarietà. Segno tangibile di una comunità e di una delle sue forze più operose, che non dimenticano chi, tra i bambini, si

trova in difficoltà e ha bisogno di cure lontano dalla propria casa e

dall’ambiente che gli è più familiare. Tutto lo staff della Pediatria

accoglie, con sincera riconoscenza, il dono che ci è stato affidato e che

metteremo subito a beneficio dei nostri pazienti”.