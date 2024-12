(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

Comunicato Stampa

Protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Save the Children

L’ 11 dicembre alle ore 10 a Roma, presso la sede di Save the Children, in piazza San Francesco di Paola 9, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Vittorio Pisani e la Direttrice Generale di Save the Children Daniela Fatarella hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa.

Il precedente Protocollo, sottoscritto nel 2020 e finalizzato a un proficuo rapporto di collaborazione tra le parti per la realizzazione di iniziative volte a favorire e sostenere l’uso corretto del Web da parte di bambini ed adolescenti, vedrà un’estensione dell’ambito di applicazione al fine di incrementare l’azione di contrasto dei reati di sfruttamento sessuale dei minori, anche online, nonché una corretta applicazione delle procedure a tutela dei minori di qualsiasi nazionalità vittime di abusi.