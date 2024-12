(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 Nota Stampa

Proseguono i lavori di completamento del percorso ciclabile da Portegrandi a Ca’ Sabbioni: pronto il varo delle passerelle sul fiume Zero ed il fiume Marzenego

La Città metropolitana di Venezia comunica che nell’ambito degli interventi di completamento del percorso ciclabile da Portegrandi a Ca’ Sabbioni, in questi giorni si sta proseguendo con la predisposizione, il premontaggio e l’assemblaggio e il conseguente varo della passerella che verrà installata sul fiume Zero che unisce il Comune di Marcon con il Comune di Quarto d’Altino.

L’intervento rientra nel secondo lotto per il completamento del percorso ciclabile da Portegrandi a Ca’ Sabbioni che comprende i comuni di Quarto d’Altino, Marcon e Venezia e prevede una pista ciclabile che collega i fiumi Dese e Zero. Un primo tratto corre in sommità arginale del Fiume Dese tra l’abitato di Dese e il ponte su via Ponte Alto, in Comune di Venezia. Il percorso ciclabile procede, poi, in permeabilità ciclabile su strade esistenti in Comune di Marcon, località Zuccarello, sino all’omonima idrovora, in gestione al Consorzio di Bonifica. Qui la pista è nuovamente arginale, sull’argine destro dello Zero, ed è prevista la posa della passerella che collega l’argine sinistro, in comune di Quarto d’Altino.

La settimana prossima, invece, è in programma il varo della passerella sul fiume Marzenego, di una lunghezza di 40 metri, che completerà la sezione degli interventi relativa alle opere strutturali previste dall’appalto.

Il nuovo tratto di pista ciclabile costituisce il raccordo tra la ciclabile del Parco San Giuliano e la nuova passerella sul fiume Marzenego, e si inserisce nell’area retrostante l’hotel Russot. La pista ha una larghezza di 3.00m, si sviluppa da piano campagna e, poi, in maniera rialzata per raggiungere la quota dalla sommità arginale. Il progetto prevede anche il ripristino della continuità del percorso in sommità arginale. Allo sbarco della passerella sull’argine sinistro la pista ciclopedonale prosegue con la medesima larghezza pari a 3,00 m per uno sviluppo di circa 130m circa fino a via Orlanda e prosegue quindi fino a Campalto.