(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 PESCA, CARETTA (FDI): AZIONE LOLLOBRIGIDA DETERMINANTE PER PESCA ITALIANA

“Alla fine la proposta di moratoria sullo sforzo pesca avanzata da Italia

con Francia e Spagna è stata approvata e per la prima volta il 2025 non

vedrà ulteriori aggravi a carico dei pescatori italiani. Siamo di fronte ad

un cambio di passo e di atteggiamento da parte della Commissione UE che

premiano il lavoro del Ministro Lollobrigida ed il ruolo del Governo

italiano. Adesso mettiamoci al lavoro per scrivere, insieme ai nostri

pescatori, un nuovo capitolo della nostra storia.”

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia,

vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio