(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 Immigrazione. Kelany (FdI): Arrivi irregolari scesi del 60% grazie a politiche Governo

“Il report di Fondazione Migrantes, presentato oggi a Roma, conferma i dati del Ministero dell’Interno sul crollo degli arrivi irregolari nel 2024, dopo quattro anni di crescita. Siamo al 60% circa in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Per Fratelli d’Italia è un dato molto positivo, frutto delle politiche messe in atto sinora per il contrasto all’immigrazione clandestina e per affrontare le cause profonde delle migrazioni attraverso un nuovo approccio paritario di cooperazione con il continente africano. Meno arrivi irregolari vuol dire meno partenze gestite dai trafficanti e, di conseguenza, meno morti in mare”.

Lo dichiara in una nota la deputata Sara Kelany, responsabile nazionale nel partito del dipartimento Immigrazione.

